Provò ad accendere la stufa con l'alcol, ustionandosi: l'anziano di Novi Velia non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta l'anziano che, circa 10 giorni fa, rimase ustionato in un incidente domestico. L'84enne di Novi Velia purtroppo è deceduto all’ospedale Cardarelli di Napoli, per le gravi ferite riportate: la vittima aveva usato alcol per accendere una stufa e sarebbe stato travolto dalle lingue di fuoco.

I soccorsi

Dopo essere stato condotto all’ospedale di Vallo della Lucania, era stato trasferito al nosocomio napoletano. Ma dopo giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. Dolore.