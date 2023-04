Montecorvino a lutto: addio ad Aristotile, il cordoglio del sindaco

Montecorvino Pugliano a lutto: è scomparso prematuramente Aristotile Candido, lasciando nel dolore la comunità

Il cordoglio del sindaco

"Una triste notizia che non avrei mai voluto condividere: un giovane padre brillante e generoso ha lasciato questo mondo troppo presto. In questo momento di profondo dolore sono vicino alla moglie Sandra, ai figli Leonardo, Christian, Riccardo e alla famiglia tutta. Riposa in pace!", ha commentato il sindaco Alessandro Chiola. Tutti stretti attorno alla famiglia.