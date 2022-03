Altavilla Silentina a lutto: ragazzino di 12 anni muore durante il sonno

Altavilla Silentina a lutto per la morte di un 12enne. Nella notte il piccolo avrebbe avuto una crisi respiratoria che non gli ha lasciato scampo: sotto choc la famiglia, per il tragico risveglio con la scoperta del decesso.

Il dolore

Pare si sia trattato di una crisi di soffocamento durante una crisi epilettica, nel sonno. Tutta la comunità stretta attorno alla famiglia.