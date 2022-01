Muore il papà del Crescent, addio all'architetto catalano Ricardo Bofill

E' morto l'architetto catalano Ricardo Bofill, a Barcellona. La notizia del decesso dell'architetto autore di progetti anche in Italia, è stata ripresa anche dal ministro della Cultura spagnolo, Miquel Iceta. Bofill aveva 82 anni. In Spagna è stato autore di importanti progetti come il Parco Manzanares di Madrid o il Teatro Nazionale della Catalogna.

Fu marito dell'attrice Serena Vergano. L'architetto è stato autore di progetti in diversi Paesi europei. In Italia ha disegnato la piazza della Libertà e l'edificio Crescent di Salerno e la Torre Orsero e il Palacrociere di Savona. Ha anche curato l'impostazione globale del progetto del Parco Leonardo a Roma.