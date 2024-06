Dramma della solitudine a Eboli: trovato cadavere di un 69enne in stato di decomposizione

Dramma della solitudine ad Eboli, in via Federico II, dove nella tarda mattinata di oggi, è stato trovato il cadavere di un 69enne in stato di decomposizione. Il vicino confinante ha lanciato l'allarme in quanto l'uomo non si vedeva in giro da giorni.

Sul posto, i sanitari del Vopi, nonchè i carabinieri e i vigili del fuoco che, aprendo la porta d'ingresso, hanno consentito ai soccorritori di introdursi nel casolare in cui viveva il 69enne di Palomonte, già morto da giorni. Accertamenti in corso.