Egrave; morto all’ospedale di Battipaglia l’uomo di 53 anni di nazionalità marocchina investito lo scorso 6 ottobre a piazza Mercato a Capaccio Paestum. L’uomo era ricoverato da allora in prognosi riservata.

Il fatto

Il fatto si è verificato all'alba del 6 ottobre, quando l’uomo di nazionalità avrebbe iniziato ad importunare un gruppo di ragazzi a bordo di un’auto ferma nel parcheggio antistante il campo sportivo “Mario Vecchio”. Dopo aver cercato di allontanarlo, il conducente della vettura avrebbe messo in moto per andar via velocemente, investendo l’uomo. Colui che era alla guida dell’auto, già denunciato per lesioni volontarie pluriaggravate, rischia un’accusa di omicidio stradale. Fondamentali, in tal senso, saranno gli esiti dell’autopsia disposta sul corpo del 53enne.