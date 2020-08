Carabinieri a lutto: muore l'appuntato Francesco Giannella, il cordoglio

Gli è stata fatale una embolia: a 49 anni, è morto l'appuntato scelto Francesco Giannella e l'Arma dei Carabinieri è a lutto. Giannella era molto conosciuto in Cilento: a Castellabate, a Vallo della Lucania dove risiedeva e lavorava.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dedica

Un messaggio affettuoso è stato pubblicato anche su Facebook dal sindaco di Salento, Gabriele De Marco: "Mi è giunta una notizia che mai avrei voluto ascoltare. Il nostro amico Francesco Giannella non è più a seguito di una embolia. Dal sindaco di Salento e dall’amico cacciatore sentite condoglianze alla famiglia. Francesco non ti dimenticheremo come non dimenticheremo il tuo sorriso e il tuo carattere gioviale! RIP amico mio".