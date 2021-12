Addio al Capitano buono: Salerno piange per la morte di Carmine Novella

E' vero: la morte è una livella, non c'è distinzione. Quando muore, però, un uomo buono, le buone azioni che ha compiuto ed i piccoli, grandi gesti sbocciano come fiori e zampillano come acqua. Il dolore di Salerno è forte per la morte di Carmine Novella, ex capitano della Polizia Municipale. Non è solo il dolore dei parenti, degli amici, ma di tutta la comunità. Carmine ha lottato con forza e dignità: aveva alzato la paletta e imposto l'alt al male che poi è andato avanti, in divieto d'accesso, e lo ha travolto. I funerali si terranno domani, 18 dicembre, alle ore 16, nella chiesa di Santa Maria della Consolazione a Salerno, in via Valerio Laspro.

L'ultima carezza

La sua morte lascia sgomenti: era un uomo buono e attento alle cose, ai dettagli ma soprattutto alle persone, custodiva gelosamente i rapporti. Più lottava e più se ne ricordava. Questo post, ad esempio, di 6 giorni fa su Facebook è la fotografia della sua umanità. Rivolto al figlio Fabio e alla nuora, alle cose belle della vita, all'amore che avanza: "Oggi sono uscito dall'ospedale, cara Mariangela, e voglio augurarti un buon compleanno, con il grande amore che vi unisce - te e e mio figlio - e che lo sia per tutta la vita. Vi amo". Parole forti e delicate, una preghiera e un auspicio, un atto di affidamento, più che un post. In sottofondo, la canzone de Il Volo, Grande Amore. Ora Carmine è in volo verso il cielo e lo accolgono gli angeli del Paradiso.

Il cordoglio del sindaco

Da Forza Capitano, ad addio, Capitano. Lo fa il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, in rappresentanza della città: "Ci ha lasciati Carmine Novella dopo aver lottato contro un male terribile che non gli ha lasciato scampo. Anche in questi lunghi periodi di malattia, non si è mai piegato alla rassegnazione, mostrando la sua anima da combattente che amava la vita. È stato capitano della nostra Polizia municipale, sempre presente sul territorio e disponibile con i cittadini che ne apprezzavano il rigore e al tempo stesso la grande umanità. Sono vicino alla famiglia e a quanti lo hanno conosciuto e gli hanno voluto bene".