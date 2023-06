Un 54enne è stato trovato morto in casa a Battipaglia dai carabinieri. L'uomo non dava sue notizie da giorni.

Morto in casa

Allertati dai conoscenti, i carabinieri si sono recati presso l'abitazione del 54enne, ritrovandolo senza vita sul suo letto. Dai primi rilievi sembra che l'uomo fosse deceduto già da qualche giorno. Non sono state riscontrate tracce di violenza, quindi il decesso potrebbe essere attribuibile a cause naturali. La salma è stata sequestrata e trasferita presso l'ospedale di Eboli. Il medico legale, in ogni caso, ha deciso di disporre l'esame autoptico per ricostruire le cause della morte del 54enne.