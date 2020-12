Salerno a lutto, è morto Ciro Di Lorenzo: ora veglierà sulla sua Maria Pia

Salerno a lutto: è morto Ciro Di Lorenzo, noto titolare della Giocheria di piazza XXIV Maggio. Il 61enne è stato stroncato da un malore improvviso ieri sera. Del giorno prima, la dedica di Di Lorenzo alla sua Maria Pia per la quale l'intera comunità stava pregando:

Eccoti qua, nel pieno del tuo splendore. Oggi, è un mese che sei lontana da me. Sono sicuro che stai lottando come un leone, affinché tu possa stare bene e tornare tra le mie braccia.

Amore mio mi manchi tanto, è durissimo non poterti vedere e starti vicino, per stringere le tue mani come sempre. Mi mancano le tue carezze, i tuoi baci appassionati ma, soprattutto ascoltare la tua voce, ormai impressa nella mente e nel Cuore mio. Forza Amore mio, io sono e sarò sempre al tuo fianco.

Tuo per sempre Ciro.