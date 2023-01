Commerciante di Agropoli muore in clinica privata in Toscana: 3 indagati

E’ stata aperta un’inchiesta dalla Procura di Lucca per fare luce sulla morte di un commerciante di Agropoli di 76 anni, G.P le sue iniziali, deceduto lunedì scorso in una clinica privata del comune toscano. Sono tre - riporta il Giornale del Cilento - i medici della struttura sanitaria iscritti nel registro degli indagati.

L'inchiesta

La Procura ha acquisito già la cartella sanitaria del 76enne e nominato due consulenti tecnici di parte per l’esame autoptico sul corpo della vittima fissato per il 2 febbraio. L’obiettivo è risalire alla reale causa del decesso. L’uomo si era recato nella clinica privata per sottoporsi ad un intervento alla tiroide. L’operazione è durata circa 6 ore. Poi, il 76enne si è risvegliato ed è stato trasferito nella propria stanza, dove però, successivamente, ha avvertito un dolore tra il collo e il petto che nel giro di pochi secondi non gli ha lasciato scampo.I familiari, distrutti dal loro, hanno subito sporto denuncia.