Nuova vittima del Covid-19: Baronissi piange il signor Fierro

Ennesima vittima del Covid-19 nel salernitano. A darne notizia, il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Devo comunicare, con tanta tristezza, un altro lutto in città. - ha detto il primo cittadino - E’ deceduto in Ospedale, dove era stato ricoverato per contagio da covid-19, il nostro concittadino signor Alfredo Fierro che purtroppo ha perduto la sua battaglia contro il coronavirus".

Il cordoglio del sindaco