Roccadaspide a lutto: muore a 48 anni il direttore Sanitario dell’ospedale

Roccadaspide a lutto: è morto a 48 anni il dottor Michele Carratù, direttore sanitario dell'ospedale. Ad esprimere il suo cordoglio, il sindaco Gabriele Iuliano: “Esprimo il cordoglio mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale di Roccadaspide per la prematura scomparsa del caro dott. Michele Carratù. Un dirigente medico attento, premuroso e sempre disponibile, con un senso di umanità veramente raro. Una persona per bene che ci lascia purtroppo improvvisamente e che ci mancherà da tutti i punti di vista. Ai familiari tutti la profonda e sentita vicinanza di tutta la Città di Roccadaspide per l’immenso dolore che li ha colpiti”. E il vicesindaco, Girolamo Auricchio: “Solo pochi giorni fa avevo sentito il dottore Carratù a cui mi legava un sentimento di stima e di affetto sincero, sapere della sua scomparsa mi rattrista. Abbiamo perso una persona dall’animo gentile e un medico validissimo, la sua professionalità ha rappresentato un valore aggiunto per l’ospedale di Roccadaspide”.

I funerali

La salma proveniente dall’Ospedale di Roccadaspide giungerà domani, 8 ottobre, alle ore 16, presso la Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Località Belvedere di Battipaglia, per il rito funebre. La sepoltura avverrà presso il Cimitero di Montecorvino Rovella. Tutti stretti attorno alla famiglia.