Choc in una scuola di Milano: docente del salernitano trovato morto in bagno

E' stato trovato senza vita un docente di 47 anni, originario di Salerno, all'interno di un bagno in una scuola media di Milano. Drammatico ultimo giorno per la secondaria di primo grado Giambattista Vico in in zona Vialba. La scoperta, come riportano i colleghi di MilanoToday, è avvenuta pochi minuti prima delle 11 di venerdì. Nell'istituto si sono precipitati i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco: proprio con l'aiuto dei caschi rossi, medico e infermieri sono riusciti a raggiungere la vittima.

Per l'insegnante, secondo quanto emerso dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) intervenuta con automedica e ambulanza, non c'è stato nulla da fare. Probabilmente si è trattato di un malore. Il prof sarebbe andato in bagno proprio perché non si sentiva molto bene, hanno riferito i testimoni agli agenti della questura. Comunità sotto choc.