Cade dallo scivolo e batte la testa: 12enne muore all'Acquafarm

Tragedia all'Acquafarm, questa mattina: un 12enne, P.F. le sue iniziali, originario di Pompei, è morto cadendo da uno degli scivoli del parco divertimenti di Battipaglia. Il ragazzino, come emerge dai primi accertamenti, sarebbe rimasto in piedi sullo scivolo e, alla seconda curva della discesa, sarebbe caduto, battendo violentemente la testa. Per lui, purtroppo, sono risultati inutili i soccorsi: il 12enne ha perso la vita.

I soccorsi

Sul posto, i sanitari della Croce Bianca, oltre alle forze dell'ordine che hanno avviato le indagini del caso. Choc tra i presenti.