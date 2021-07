Muore prima di celebrare la messa: addio a Don Alfonso, il cordoglio del sindaco

Il sindaco di Fisciano: "È con grande dispiacere che apprendiamo della scomparsa di Don Alfonso Rinaldi, per anni Parroco di Gaiano e figura di riferimento per l’intera Comunità fiscianese"

Lo ha scritto il sindaco di Fisciano, Vincenzo Sessa: don Alfonso è morto mentre stava per celebrare una funzione religiosa, nella chiesa di Gaiano, presso la parrocchia S. Martino Vescovo. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimare il sacerdote colpito da un malore che non gli ha lasciato scampo. Sul posto, anche i carabinieri per i rilievi del caso. Dolore.