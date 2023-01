Anziani trovati privi di sensi a casa loro: entrambi positivi al Covid, l'uomo non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta Emilio Padovano, il 98enne di Sant’Arsenio trovato privo di sensi, sabato pomeriggio, nella sua abitazione di Sant'Arsenio, insieme alla moglie che versava nelle stesse condizioni. I due anziani sono stati soccorsi a seguito della richiesta di aiuto lanciata dal figlio che, dagli Usa, non riusciva a mettersi in contatto con i genitori.

Il dramma

Entrambi erano risultati positivi al Covid. Purtroppo, poi, l'anziano è stato stroncato da un malore, ieri sera, al Covid Hospital di Agropoli, come riporta Radio Alfa. Sono in corso accertamenti, per comprendere il motivo per cui entrambi i coniugi si trovassero senza sensi nella loro abitazione.