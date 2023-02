Lutto nel salernitano: addio al consigliere Erminio Della Corte

Dolore nella Valle dell'Irno e in Costiera, per la prematura scomparsa dell’ingegner Erminio Della Corte. Il 56enne, persona perbene e benvoluta da tutti, già assessore e poi consigliere comunale di San Severino, nonchè capo dell’Ufficio tecnico comunale di Tramonti, lascia moglie e tre figli.

I funerali

I funerali saranno celebrati a Mercato San Severino, il 6 febbraio, alle ore 10, partendo dalla casa dell’estinto in Piazza del Galdo per proseguire per la chiesa di San Pietro Apostolo. Tutti stretti attorno alla famiglia.