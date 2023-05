Ravello a lutto, è morto l'ex sindaco: il cordoglio

Costiera Amalfitana a lutto: si è spento a 85 anni Salvatore Sorrentino, ex sindaco di Ravello e professore in pensione. La salma proveniente dall'ospedale di Cava de' Tirreni giungerà alla residenza municipale domani, 15 maggio, in tarda mattinata, dove sarà allestita la camera ardente. Innumerevoli, i messaggi di cordoglio per l'ex sindaco.

Anche l’amministrazione Comunale rendendosi portavoce dell'intera comunità, tramite social si stringe nel dolore per la morte del professor Sorrentino: "Ci ha lasciati una parte importante della storia e della vita amministrativa del nostro territorio". I funerali si svolgeranno lunedì pomeriggio, alle ore 15, nel Duomo di Ravello.