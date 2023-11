Muore mentre si allena in palestra, Salerno dice addio al "boss delle bistecca"

Dolore e sconcerto a Salerno, per l'improvvisa morte di Fabrizio Concilio, titolare dell'antica macelleria omonima di Mercatello. L'uomo è stato stroncato da un malore fulminante, mentre si allenava in una palestra della zona orientale di Salerno, ieri pomeriggio. Inutili, purtroppo, i tentativi di salvargli la vita: per il 44enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, anche i carabinieri con il medico legale, per gli accertamenti del caso.

Il Cordoglio del Circolo Nautico di Salerno