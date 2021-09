Imprenditoria salernitana a lutto, Ferrajoli muore a 41 anni

Imprenditoria a lutto: è morto prematuramente l'imprenditore salernitano Gianandrea Ferrajoli, Ceo di Mecar, presidente di Federauto Trucks, membro delle Task Force Energy & Resource Efficiency e Digital Transformation del B20 Italy. Il 40enne Ferrajoli si è spento in un ospedale romano. Ha lavorato a Wall Street e Londra per la banca francese Société Générale fino ai 30 ann,i quando ha preso il timone dell’azienda di famiglia, la Mecar, prima azienda a distribuire veicoli industriali e commerciali in Campania.

Il cordoglio del sindaco

"La tragica morte di questo imprenditore giovanissimo ci addolora profondamente. Abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare le doti umane ed imprenditoriali del carissimo Gianandrea. Di lui mi ha sempre colpito la capacità di guardare avanti, di superare gli schemi precostituiti , di avere visione e concretezza allo stesso tempo. La nostra comunità perde una preziosa risorsa, ma sapremo fare tesoro della sua lezione di vita".



Il ricordo del presidente dell'Ente camerale Andrea Prete