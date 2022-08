Pagani a lutto, il piccolo Genny non ce l'ha fatta: il cordoglio del sindaco

Dolore grande a Pagani: ieri è volato in Cielo il piccolo Gennaro Abbruzzese, per tutti Genny, dopo aver combattuto come un leone contro un brutto male. A renderlo noto, il sindaco Lello De Prisco: "Ci ha lasciato dopo una lunga ed estenuante battaglia, che ha combattuto con coraggio e con la forza dei suoi cari, che fino all'ultimo con fede lo hanno sostenuto".

Il cordoglio

"Con dolore ci stringiamo alla famiglia e preghiamo con loro. Fino alla fine, Genny non ci hai sottratto il tuo sorriso. Grazie Angelo Guerriero per l'insegnamento che ci hai lasciato con la tua giovane vita. A Dio", ha scritto il sindaco. Tutti stretti attorno alla famiglia del piccolo angelo.