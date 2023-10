Eboli: muore dopo l'intervento, aperta un'inchiesta

La Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Gennaro Maglio, residente a Campagna ed ex benzinaio a Eboli. Come riporta La Città, l'uomo, 77enne, è stato operato a Vallo della Lucania e dimesso dopo alcuni giorni di degenza, ma martedì sera si è sentito male ed ha raggiunto l’ospedale di Eboli. Purtroppo, tuttavia, ormai le sue condizioni non lasciavano ben sperare, tanto che firmate le dimissioni, i parenti di Maglio hanno riportato il congiunto a casa ed il pensionato è deceduto nella notte.

Ora la famiglia chiede di avere chiarezza sulle cause del decesso per stabilire eventuali responsabilità da parte dei medici coinvolti.