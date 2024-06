Partito Socialista Italiano, addio a Gennaro Mucciolo: il cordoglio

È venuto a mancare Gennaro Mucciolo, esponente del Partito Socialista Italiano, già consigliere della Campania per più legislature fino a ricoprire il ruolo di Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania. “Ci addolora molto la triste notizia della scomparsa di Gennaro Mucciolo, un grande amico, un professionista e un immenso politico, per tutti noi esempio di militanza e corenza ai valori socialisti”, è il ricordo del Segretario Nazionale del Psi, Enzo Maraio.

Il cordoglio di Maraio

“Tanti anni di condivisione politica, in un lungo percorso di straordinaria passione e sinergia con il mio papà e con tutti noi. Non sono mancate anche le incomprensioni e la lontananza, ma, come avviene tra compagni veri, ci eravamo ritrovati su comuni obiettivi politici e su una stessa analisi della attualità politica. Gli sono eternamente grato e per questo non faremo mancare nelle nostre iniziative politiche il giusto ricordo che lo collocherà per sempre nel pantheon dei socialisti. Ci mancherà molto e mancheranno molto a tutti noi i suoi insegnamenti. A nome di tutti i socialisti italiani, ci stringiamo al dolore dei suoi familiari, della moglie Giuseppina, dei figlioli Tania e Pasquale, dei suoi amati nipoti e di quanti gli hanno voluto bene”.



"La Civica Amministrazione esprime profondo cordoglio per la morte di Gennaro Mucciolo. - incalza il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Ai familiari ed amici un abbraccio di fraterna solidarietà nella condivisione per la tristezza della scomparso di un uomo generoso che ha dedicato la sua vita al servizio della collettiva. Nei numerosi incarichi amministrativi e politici assolti, Gennaro Mucciolo è stato sempre ispirato all'amore per la propria terra e la propria gente con particolare attenzione per i soggetti più deboli ed emarginati. E' stato il degno testimone di una tradizione politica socialista animata da grandi passioni ideali. Nel rivolgergli l'estremo saluto, c'impegniamo a fare tesoro della sua lezione di vita e della sua eredità politica".