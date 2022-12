Dolore a Salerno: addio a Geppino, lo storico ottico di via Roma

E' venuto a mancare all’affetto dei suoi cari nel giorno di Natale, Giuseppe Cosenza De Lauro, noto come Geppino, uno dei primi ottici di Salerno che da Firenze si trasferì aprendo la storica sede in via Roma.

Generazioni di salernitani hanno frequentato il suo negozio. Persona perbene e gentile resterà nei cuori di quanti lo hanno conosciuto. Tutti stretti attorno alla famiglia.