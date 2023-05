Incidente a Cava: Gianluca muore dopo una lunga agonia

Non ce l'ha fatta, Gianluca Bisogno, il cavese coinvolto in un grave incidente, il 30 marzo. Il suo cuore ha smesso di battere al Ruggi di Salerno, dopo una lunga agonia. L'uomo, a bordo del suo scooter, si era scontrato con un'auto, in località San Pietro, impattando al suolo. Troppo gravi le ferite riportate.

Gli accertamenti

La salma è stata sequestrata e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria, per l'esame autoptico. Tutti stretti attorno alla famiglia: dolore.