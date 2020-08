Fa visita alla madre a Salerno: malore fatale per un allenatore, il cordoglio per De Martino

Era venuto a Salerno per far visita alla madre e, purtroppo, è stato stroncato da un malore fatale, Gianluca De Martino, 43enne neo-allenatore della Pol di Nova Milanese, proprietario del ristorante "La locanda di Zio Ciccio" di Carate Brianza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, sino alla notizia della sua morte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il ricordo

Un fiume di messaggi di cordoglio su Facebook, per l'ultimo saluto all'allenatore. Come riportano i colleghi di Monzatoday, dopo l'esperienza all'Ac Desio, De Martino avrebbe dovuto allenare la Polisportiva di Nova Milanese nella stagione 2020/2021. Un nuovo incarico, questo, arrivato dopo una lunga carriera come calciatore con l'Atletico Milan (ex Cantalupo), match analyst per la Pro Patria di Busto Arsizio e soprattutto come allenatore (Passirana, Muggiò, Sesto 2012, Besana, Veduggio e Desio le squadre allenate). Dolore.