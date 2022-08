Salerno a lutto: addio a Gianpio, volato in Cielo improvvisamente a 55 anni

Dolore a Salerno: è scomparso improvvisamente Gianpio Marra, 55enne apprezzato e stimato da chiunque lo conoscesse. Un fiume in piena i messaggi di cordoglio sui social per Marra, uomo perbene e solare, volato in Cielo troppo presto, improvvisamente.

I funerali

I funerali saranno celebrati martedì 16 agosto alle ore 10:30, presso la chiesa della Madonna di Fatima, a Salerno. Tutti stretti attorno alla famiglia.