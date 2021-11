Lutto nel commercio salernitano: è morto Gigi di Adameva

Ancora un lutto a Salerno: i commercianti piangono per la morte del popolare Gigi Pederbelli, negoziante di "Adameva". "Union di pensieri per i commercianti. Riposa con gli angeli", gli scrivono gli amici riempiendo di messaggi affettuosi le bacheche Facebook.

I dettagli

Una notizia improssiva, tragica, che ha gettato nello sconforto quanti conoscevano il negoziante salernitano. Gigi gestiva un negozio di abbigliamento in via Mazza, nel cuore del centro storico. Era molto conosciuto in città. Il nuovo lutto colpisce i commercianti salernitani dopo la improvvisa, recente scomparsa di Alfonso Siano, ottico, papà del basket del capoluogo.