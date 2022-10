Dramma a Montecorvino: giovane trovato morto sul divano di un'abitazione, stroncato da overdose

Dramma a Montecorvino Rovella: un giovane, martedì sera, è stato trovato senza vita sul divano di un'abitazione. Purtroppo, è stato stroncato da una overdose.

Il fatto

Dagli accertamenti dei carabinieri, sembra che l'uomo fosse arrivato in quella casa, non di sua proprietà, già sotto l'effetto di stupefacenti. Poi si sarebbe addormentato sul divano, per non svegliarsi più. Il 118 giunto arrivato sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso. Accertamenti in corso.