Vietri sotto choc per la morte di Emanuel: il cordoglio del sindaco, domani i funerali del centauro

Dolore e incredulità a Vietri sul Mare, per la morte del giovane Emanuel Colonnese, 18enne che stamattina ha perso la vita a bordo del suo scooter, in via Allende. Ancora da accertare le cause del sinistro: il ragazzo ha perso il controllo della guida, finendo contro un palo. Troppo violento l'impatto: purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

I funerali e il cordoglio

I funerali saranno celebrati domani, lunedì 5 settembre, alle 10, nella chiesa di San Giovanni Battista di Vietri sul Mare. "Notizie come quella di stamattina lasciano poche parole e tanta tristezza, perdere la vita a diciotto anni per un incidente stradale sconvolge l’animo di tutti. Condoglianze alla famiglia da parte della comunità vietrese", ha commentato il sindaco Giovanni De Simone. Cordoglio sui social anche dall'associazione Molina in festa e della Protezione Civile, vicine alle famiglie Colonnese e Paladino.