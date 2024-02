Tragedia all'Unisa: oggi i funerali di Franco, morto nel giorno della laurea della figlia

Saranno celebrati oggi, i funerali di Franco Furno, spirato ieri all'Università di Salerno poco dopo la discussione della tesi di laurea Magistrale della figlia Alessandra. Sotto choc la comunità di Contursi Terme e il popolo dell'ateneo: l'uomo si è accasciato a terra per un malore fatale, perdendo la vita in un giorno che sarebbe dovuto essere gioioso per il traguardo raggiunto dalla figlia. Inutili, purtroppo, i soccorsi del 59enne.

Oggi, alle ore 15, l'estremo saluto nella Chiesa madre di Contursi: tutti stretti attorno alla familglia.