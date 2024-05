Incidente sul lavoro a Scafati: cinque indagati per la morte di Alessandro Panariello

Sono cinque le persone indagate per l'incidente sul lavoro avvenuto venerdì 17 maggio a Scafati a seguito del quale ha perso la vita il 21enne Alessandro Panariello, rimasto ucciso da una lastra d'acciaio caduta dalla carrucola che stava sollevando.

L'inchiesta

La Procura di Nocera Inferiore ha disposto per oggi il conferimento dell'incarico per l'autopsia sul corpo della vittima. Ieri, intanto, la madre e la compagna di Panariello, Flora e Annachiara (residenti a Poggiomarino, nel napoletano), assistite dagli avvocati Gennaro Caracciolo e Agostino Russo dello Studio Forensis, hanno presentato querela ai carabinieri della Tenenza di Scafati, spiegando che il 21enne aveva lasciato la scuola per aiutare la famiglia da almeno sette anni e da allora lavorava in nero come operaio edile per la ditta dove prestava servizio anche venerdì durante l'incidente. Più volte, hanno raccontato le due donne, Panariello avrebbe chiesto al datore di lavoro di metterlo in regola e di aumentargli la paga giornaliera, che era di 50 euro, e più volte ci aveva litigato per la mancanza di sicurezza, tanto da interrompere il lavoro e tornarsene a casa. Anche venerdì 17, è stato sottolineato in querela, il 21enne aveva chattato con la compagna e in un messaggio audio le aveva detto che non voleva più lavorare per il titolare dell'azienda. Tra gli indagati ci sono i responsabili delle due ditte interessate dai lavori, il coordinatore per la sicurezza e l'amministratore del condominio interessato. Serviranno 90 giorni per conoscere i risultati dell'autopsia e a quel punto stabilire, verificando il rispetto delle norme in materia di sicurezza, in che modo sia morto il ragazzo rispetto alle precauzioni adottate.