Trovato senza vita sulla barca: Massimo stroncato da un malore improvviso

E' stata liberata la salma di Massimo Pisciottano, noto a tutti come Simone, come il pescatore apostolo di Gesù. Dopo l’esame esterno sul corpo, infatti, è stato appurato che la morte è avvenuta in seguito ad un improvviso malore.

Il cadavere dell'uomo è stato trovato sulla barca che si è arenata sul litorale di Agropoli, ieri. Lascia una figlia minore. Tutti stretti attorno alla famiglia.