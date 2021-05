Matteo Leone non ce l'ha fatta: è morto l'operaio schiacciato al porto dal carrello

Matteo Leone, l'operaio investito da un carrello al porto, è morto ieri notte. "Lotta da...Leone", gli avevano scritto gli amici attraverso decine di post e messaggi. Il suo cuore, però, ha smesso di battere.

I dettagli

Aveva 35 anni, era dipendente della cooperativa Flavio Giola": ieri pomeriggio era rimasto ferito dopo essere stato investito da una macchina operatrice guidata da un collega. Era stato trasportato in ospedale e le sue condizioni erano apperse subito gravi. Proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Tanto dolore per i familiari e gli amici del centro storico di Salerno, dov'era molto conosciuto. Faceva parte del gruppo Ultras Centro Storico e aveva anche contribuito a preparare la festa per la promozione in A della Salernitana. Era portatore di Sant'Anna e San Matteo. Nove anni fa, il papà Emilio era rimasto coinvolto in un altro incidente al porto.