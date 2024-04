Terzo Settore a lutto, è morto Matteo Marzano: il cordoglio del sindaco

Salerno a lutto: è spirato Matteo Marzano, anima e guida de L'Abbraccio, associazione di volontariato impegnata nel sostegno ai più deboli. L'intero mondo del terzo settore perde un punto di riferimento importante per il territorio.

Il cordoglio del sindaco

"Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la prematura scomparsa di Matteo Marzano un concittadino esemplare per generosità e dedizione al bene comune. - ha detto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli - Il carissimo Matteo guidava da tempo L'Abbraccio, un'associazione di volontariato benemerita impegnata nel sostegno ai più deboli: senza fissa dimora, ex detenuti, disabili fisici e psichici. Tra le sue iniziative più note il ristorante sociale in zona San Leonardo e la costante presenza agli sbarchi dei migranti. Lo ricordo con noi in prima fila a condividere l'accoglienza di chi sbarcava dalle navi. Ai familiari ed amici un abbraccio solidale con l'eterna gratitudine della nostra comunità che fin d'ora assume l'impegno a continuarne a sostenere l'opera generosa", ha concluso il primo cittadino.

I funerali

I funerali verranno celebrati domani, 28 aprile, alle ore 16 presso la chiesa San Domenico di Salerno.