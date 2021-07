Medici di Salerno a lutto: è morto il dottore Sergio Fucci

Salerno e anche l'Agro, dov'era molto conosciuto, piangono per la scomparsa del medico Sergio Fucci, morto a 54 anni. Padre di tre figli, il dottore era uno stimato professionista, in città molto radicato in zona Vestuti.

I dettagli

La camera ardente è stata allestita presso la Funeral Home Alfa e Omega di Cappelle. I funerali saranno celebrati domani, domenica 18 luglio, alle ore 9, nella chiesa di San Demetrio, a Salerno.