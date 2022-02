Lutto all'Unisa, addio al professor Risi: fiumi di messaggi di cordoglio sui social

Lutto all'Università degli Studi di Salerno: è spirato prematuramente Michele Risi, professore associato del Dipartimento d'Informatica. Purtroppo, un brutto male ha avuto la meglio su Risi, professionista perbene, persona generosa e benvoluta da chiunque lo abbia incontrato. I funerali si terranno oggi, domenica 13 febbraio, alle 12:30, nella chiesa di Santo Stefano di Corticelle di Mercato San Severino. Tutti stretti attorno alla famiglia.

Caro Michele ci avevo creduto che potessi essere più forte tu. Tu che con la tua gentilezza, con il tuo esserci silenzioso, con il tuo sorriso, con la tua generosità, con la tua umile tenacia avresti potuto abbattere montagne. E invece no. Qualcuno ti ha voluto altrove, lontano da noi. Ma noi sapremo continuare a tenerti vicino.

Sei andato via ma in realtà non ti abbiamo perso perché tu rimarrai sempre impresso in ogni angolo della nostra memoria, resterai sempre in mezzo a noi, nella stanza difronte alla mia, in quel laboratorio che non avevi voluto lasciare neanche da prof. Associato, con la tua leggerezza, con la tua semplicità, con la tua forza nel saper accogliere il bello e il brutto della vita. Ciao Michele, salutaci Ignazio. Questo periodo maledetto ci ha tolto tanto, troppo, e noi frastornati non possiamo fare altro che accettarlo. Mi mancherai, ma questo lo sai già!