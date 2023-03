Bimbo nato morto al Ruggi: indagati medici e sanitari, accertamenti in corso

Indagati un primario e alcuni sanitari della sua equipe in servizio all’ospedale Ruggi di Salerno, per la morte del neonato, nel mese di agosto, quando una donna giunta al Ruggi d’Aragona per dare alla luce il suo bambino, ha partorito il bebè senza vita.

La denuncia

Come riporta Le Cronache, la famiglia, originaria di Angri, ha preteso di conoscere la verità e ha sporto regolare denuncia: accertamenti in corso, dunque, per verificare eventuali responsabilità.