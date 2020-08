Nocera, morte in ospedale: la Procura indaga quattro medici

Quattro medici sono finiti sotto inchiesta per omicidio colposo e lesioni colpose. La Procura di Nocera Inferiore ha aperto un fascicolo sulla morte di G.S., deceduto il 30 luglio all'ospedale Umberto I .

I dettagli

L'uomo era stato trasferito in ospedale in stato di agitazione e poco prima, si era toccato sul resto del corpo, come a scacciare la presenza di qualcosa. Una prima visita aveva rilevato in lui una forte tachicardia, respiro affannoso e pressione bassa. Fu trasportato nella shock-room, ma nonostante la somministrazione di ulteriori farmaci, il paziente non ce l'aveva fatta, morendo poco dopo. L'esame autoptico disposto dalla Procura dovrà far luce sulle cause del decesso e sul quadro clinico di G.S., accertando eventuali responsabilità del personale medico ed infermieristico e quale incidenza abbiano anche avuto sulla sua morte le cure dei medici in ospedale.