Addio all'architetto Portoghesi: tra le sue opere, la chiesa della Sacra Famiglia di Fratte

"Esprimo il cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la morte di Paolo Portoghesi. L'Architetto ha lasciato un segno profondo nell'architettura e nell'arte del nostro paese con una straordinaria originalità creativa". Lo ha scritto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.

Il ricordo

"Lo spazio e le linee per il geniale Portoghesi erano il pentagramma di armonie coinvolgenti. Ne serberemo il ricordo con gratitudine per il legame instaurato con la nostra comunità grazie alla Chiesa della Sacra Famiglia a Fratte", ha aggiunto il primo cittadino. Cordoglio è stato espresso anche dall'Ufficio Cultura e Arte dell'Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno: "È morto oggi Paolo Portoghesi, l'architetto esponente del Postmodernismo aveva 92 anni: progettò la Grande Moschea di Roma. Tra i suoi tantissimi lavori si ricorda la chiesa della Sacra Famiglia di Salerno, zona Fratte. Orgogliosi di avere una sua opera in città, grati per il segno che ha lasciato nella storia della nostra chiesa diocesana".