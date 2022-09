Baronissi a lutto, Pasquale muore improvvisamente: il cordoglio del sindaco

Baronissi a lutto: è volato in Cielo improvvisamente Pasquale Roma, "persona storica della nostra città, impegnata in politica, nel sociale, nello sport, animatore e capoparanza della confraternita Madonna di Costantinopoli", come lo ha definito il sindaco Gianfranco Valiante.

Il cordoglio

"Le nostre affettuose condoglianze alla moglie, ai figli, al fratello Antonio, a Carmen, all’intera famiglia", ha scritto su Facebook il primo cittadino di Baronissi. Dolore.