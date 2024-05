Lutto a Salerno, addio allo storico pediatra Elio Pepe

Lutto a Salerno per la scomparsa dello storico e stimato pediatra Elio Pepe. Il dottore Pepe è spirato, ieri, all’età di 88 anni lasciando un vuoto incolmabile in quanti lo conoscevano e amavano.

Il dolore

In queste ore in tanti si stanno stringendo al loro della moglie Amalia e dei tre figli Marialaura, Nicola e Teresa. I funerali sono stati celebrati nel pomeriggio di oggi presso la chiesa di San Pietro in Camerellis.