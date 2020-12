Dramma a Battipaglia: 12enne muore in un negozio, inutili i soccorsi

Tragedia a Battipaglia, in via Trieste. Un dodicenne in questo pomeriggio è stato stroncato da un arresto cardiaco mentre si trovava in un negozio che vende prodotti a base di cannabis legalizzati, il Ganja Shop. Inutili, purtroppo, i tentativi di rianimarlo da parte dei volontari dell'Humanitas presenti sul posto. Il ragazzino è morto.

Gli accertamenti

Sarà l'autopsia a far chiarezza sulle cause dell'arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo: accertamenti in corso. Comunità sotto choc.