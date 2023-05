Incidente mortale a Mercato San Severino, Rosario è la seconda vittima: il cordoglio

Salgono a due le vittime del tremendo incidente stradale che si è verificato domenica sera sull'A30, all'altezza dell'uscita di Mercato San Severino. Non ce l'ha fatta, purtroppo, neanche Rosario, il 16enne di Pagani che viaggiava in auto con la sua fidanzatina, Jemila e la sua famiglia di San Valentino Torio. La 15enne è morta ieri, dopo essere stata sbalzata fuori dalla vettura impattata contro il guardrail. Gravissime sin da subito, le condizioni del 16enne, trasportato d'urgenza in ospedale. La madre di Jemila è stata trasferita presso l'ospedale del Mare con un importante trauma facciale, mentre il bimbo di 8 anni, fratellino della giovane deceduta, ieri è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al Ruggi di Salerno. Unico ferito non grave, il padre di Jemila che ha riportato solo una ferita alla mano. Un sinistro agghiacciante, quello di ieri sera, che ha visto l'immediato intervento deille ambulanze dell'Humanitas e de La Solidarietà, nonchè dell'eliambulanza del 118 e della Polizia Stradale di Caserta che ha avviato i rilievi. Da una prima ricostruzione, risulta che l'auto con a bordo la famiglia sia sbandata per cause da accertare, finendo fuori strada e ribaltandosi.

Il cordoglio

Ad esprimere cordoglio, i sindaci di Pagani, Lello De Prisco e di San Valentino Torio, Michele Strianese. "Una immensa tragedia ha colpito le nostre comunità. A seguito del violentissimo incidente mortale di ieri, che ha causato la morte di Jemila, 14 anni, di San Valentino Torio, questa notte ha perso la vita anche Rosario, giovane sedicenne residente a Pagani. - scrive il primo cittadino De Prisco - Distrutti nel dolore per queste giovani perdite, ci uniamo alla preghiera per la mamma e il fratellino di Jemila, che combattono tra la vita e la morte". Già ieri notte, intanto, il sindaco Strianese e l'amministrazione comunale, a nome dell'intera comunità San Valentinese, si sono stretti al dolore della famiglia coinvolta, pregando per l'anima della piccola scomparsa, "affinchè le persone ferite superino prima possibile le fasi critiche del post incidente".