Incidente tra auto e furgone a Capaccio: Rosario non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta, purtroppo, il conducente della Peugeot che si è schiantata contro un furgone, nei giorni scorsi, a Capaccio Paestum, in viale della Repubblica. Troppo violento l'impatto: purtroppo la vittima, Rosario Quaranta, è deceduto nell'ospedale Cardarelli Napoli dove era stato trasferito in condizioni critiche.

Nonostante i tentativi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere. Si indaga, dunque, per stabilire eventuali responsabilità.