Scivola nel pozzo per salvare il suo cane: morto 63enne a Roccadaspide

Dramma a Roccadaspide: un sessantatreenne della zona è stato ritrovato morto nel pozzo in cui si era calato nel tentativo di salvare il suo cane. A lanciare l’allarme della scomparsa è stata la moglie che, non vedendolo rientrare, ha allertarto i soccorsi.

Il dramma

Purtroppo, in località di Massano, M.C. - queste le iniziali della vittima- era uscito con il suo cane. Quest'ultimo è caduto nel pozzo e così, la vittima, nel tentativo di salvarlo, per cause da accertare, dopo aver recuperato l’animale, è scivolato giù, non riuscendo più a risalire. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri. Disposto l’esame del medico legale. Tutti stretti attorno alla famiglia: comunità sotto choc.