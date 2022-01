Lutto a Salerno: è morto il deputato Enzo Fasano, il cordoglio del mondo politico

Non ce l'ha fatta il deputato salernitano Enzo Fasano: dopo una lunga malattia, il parlamentare di Forza Italia, a 70 anni, è spirato. Prima un lungo percorso di militanza all’interno del Movimento Sociale Italiano, consigliere regionale ed assessore all’Istruzione nel 1995 con il simbolo di Alleanza Nazionale, con il quale, nel 2001 diventa Senatore della Repubblica, vincendo il collegio Uninominale di Battipaglia. Poi il passaggio all’interno del Popolo della Libertà prima e di Forza Italia poi, con il quale è stato in Parlamento dal 2008 ad oggi. Enzo Fasano, alle elezioni del 2018, era stato eletto nel listino proporzionale di Forza Italia di cui era capolista ed avrebbe dovuto partecipare, a partire da domani, alla sua quarta elezione del Presidente della Repubblica. Con Fasano, tramonta un pezzo di storia della destra salernitana.

La Civica Amministrazione e la Città di Salerno partecipano affranti al cordoglio di familiari ed amici per la morte del deputato Vincenzo Fasano. Profondo dolore per la scomparsa di un uomo che ha dedicato la sua vita alla collettività ed alla sua amata Salerno. Ha svolto con competenza e passione tutti i numerosi uffici pubblici locali assunti regionali e nazionali dimostrando concretezza operativa e sincero desiderio di risolvere i problemi comuni.

“La prematura scomparsa di Enzo Fasano, per me un amico fraterno che sarà tale per sempre, mi lascia sgomento. Uomo leale ed onesto, dedito ad una politica fatta di incontro e di presenza, di pazienza e di amicizia, è stato sempre al mio fianco in ogni momento e in ogni scelta. Impegnato negli enti locali di Salerno è stato nel 1995 assessore alla Regione Campania e dal 2001 è stato eletto quattro volte in Parlamento.

Attualmente deputato, per due legislature è stato eletto al Senato. Tessitore infaticabile di rapporti, ha partecipato attivamente al processo di modernizzazione della destra e all’impegno politico e parlamentare nel Pdl e in Forza Italia. Condivido il dolore della famiglia, perché per me Enzo, amico di una vita e di mille e mille momenti, è un fratello che mi sarà sempre accanto. Non posso trovare nelle tante amicizie della mia vita un esempio di lealtà e di dedizione pari a quello di Enzo. Lo porterò sempre nel mio cuore”.