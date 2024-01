Salerno piange Sergio Sarno, papà del consigliere comunale Michele

Lutto a Salerno per la scomparsa di Sergio Sarno, 90 anni, papà del consigliere comunale ed ex presidente della Camera Penale Michele Sarno. Anche la sorella di quest’ultimo, Francesca, svolge la professione di avvocato come il fratello in città.

Le esequie

I funerali saranno celebrati domani (mercoledì 3 gennaio), alle ore 10.30, nella Chiesa del Volto Santo in via Rocco Cocchia, nel quartiere Pastena. La salma sarà tumulata nel cimitero di San Michele di Serino (Avellino).