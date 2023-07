Dramma a Salerno, 50enne trovato morto nella stazione di via Vernieri

Un uomo di circa 50 anni è stato trovato senza vita nella stazione ferroviaria di via Vernieri a Salerno. Il corpo è stato ritrovato nei pressi di uno dei binari.

L'intervento

Sul posto si sono recati i volontari del soccorso della Croce Bianca, che hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo. Sembra che a stroncare il 50enne sia stata un’overdose. Ad intervenire in via Vernieri anche la polizia di stato per i rilievi del caso.